Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmeleri ittifak iddialarını alevlendiren Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmeleri ittifak iddialarını alevlendiren Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan'ın Asiltürk ile son bir araya geldiği görüşme ittifak iddialarını gündeme getirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Erdoğan ve Asiltürk birlikte iftar yaptı.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Özbek Otağı'nda iftar yapmıştı.

ERDOĞAN'IN ASİLTÜRK İLE SON GÖRÜŞMESİ İTTİFAK İDDİALARINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Erdoğan'ın Ocak ayından Asiltürk ile görüşmesi, siyasi kulisleri hareketlendirmiş, Saadet - AK Parti ittifakına ilişkin çeşitli yorumlar çıkmıştı.

Bir cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Asiltürk'le görüşmesine ilişkin ''Geçmişte beraber olduğumuz bir büyüğümdür. 86 yaşında bir büyüğüm. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani biz bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bunun için de şu anda buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum, yapacağım" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmeleri ittifak iddialarını alevlendiren Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı
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