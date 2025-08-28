Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Ağustos 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Vatandaşların hissettikleri sarsıntı sonrası ilk araştırdığı konu ise "Bugün deprem mi oldu?" sorusu oluyor. Meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinde anlık olarak yayımlanıyor. Peki, bugün İstanbul'da deprem oldu mu? 28 Ağustos 2025'te İzmir'de deprem kaydedildi mi?

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini vatandaşlarla paylaşarak anlık veriler sunuyor. Bölgesel deprem araştırmaları yapan kurum, internet sitesinde gerçekleşen son 500 depremin listesini erişime açıyor.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı da en güncel deprem verilerini kamuoyuna aktarmaya devam ediyor. Vatandaşlar, son dakika deprem bilgilerine AFAD'ın resmi kanalları üzerinden ulaşabiliyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet sitelerini takip ederek en güncel verilere ulaşabiliyor. Her iki kurum da meydana gelen depremleri anlık olarak analiz ederek paylaşıyor. Böylece son 500 depreme kadar olan tüm bilgiler ayrıntılı şekilde incelenebiliyor.