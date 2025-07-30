Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Temmuz 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, yayınladığı güncel deprem listesiyle Türkiye genelindeki son 500 sarsıntıya ilişkin bilgileri vatandaşlarla paylaşıyor. Bölgesel ölçekte deprem analizleri sunan Kandilli, anlık güncellemelerle toplumu bilgilendiriyor. Öte yandan, AFAD'ın Deprem Dairesi Başkanlığı da meydana gelen depremlere dair son dakika bilgilerini sürekli olarak duyuruyor. "Bugün deprem oldu mu?" sorusunun cevabına ulaşmak isteyenler için AFAD ve Kandilli'nin verileri, en güvenilir ve hızlı bilgi kaynaklarını oluşturuyor. Bu platformlar sayesinde hem bugün hem de geçmiş günlerdeki depremlerle ilgili verilere kolayca erişilebiliyor.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN 30 TEMMUZ 2025 DEPREM VERİLERİ

30 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Türkiye'de zaman zaman küçük sarsıntıların yanı sıra endişeye yol açan depremler de yaşanabiliyor.

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU SORUSU EN ÇOK ARANANLARDAN

Vatandaşlar herhangi bir sarsıntı hissettiklerinde ilk olarak internette "Bugün deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yaşanan depremlere dair bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet siteleri aracılığıyla anlık olarak öğrenilebiliyor.

30 TEMMUZ'DA İSTANBUL VE İZMİR'DE DEPREM VAR MIYDI?

İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde hissedilen sarsıntılar, vatandaşların daha da tedirgin olmasına neden oluyor. "30 Temmuz 2025 İstanbul'da deprem mi oldu?" ve "İzmir'de deprem oldu mu?" gibi sorular bu nedenle sıkça gündeme geliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini bölgesel ölçekte araştırarak vatandaşlara sunuyor. Resmî web sitesi üzerinde yayımlanan listede son 500 deprem yer almakta ve halk bu listeye kolaylıkla erişebilmektedir.

AFAD'DAN GÜNCEL DEPREM DUYURULARI

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, Türkiye genelinde meydana gelen depremlere ilişkin bilgileri anlık olarak yayımlamaya devam ediyor. Kurumun resmi sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda, güncel depremler hakkında doğru ve hızlı bilgi edinmek mümkün.

DEPREM OLUP OLMADIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusuna en güncel yanıtı almak isteyen vatandaşların, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet sitelerini takip etmeleri önerilir. Bu iki kaynak, son 500 depreme kadar olan sarsıntıları tarih, saat ve büyüklük bilgisiyle birlikte kullanıcılarla paylaşır.