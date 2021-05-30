Son Darbe filmi oyuncuları kim? Son Darbe konusu, oyuncuları ve Son Darbe özeti!
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Son Darbe filmi oyuncuları kim? Son Darbe konusu, oyuncuları ve Son Darbe özeti!

Son Darbe filmi oyuncuları kim? Son Darbe konusu, oyuncuları ve Son Darbe özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Son Darbe filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Son Darbe konusu, özeti ve Son Darbe oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Son Darbe filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Darbe filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Darbe filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Darbe konusu nedir, Son Darbe oyuncuları kimler ve Son Darbe özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON DARBE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski bir asker olan Michael Knox, yeğeni ile birlikte maç izlemek için West Ham Stadyumu'na gider. Tuttukları takımı desteklemeye giden ikili oldukça heyecanlıdır. Fakat maçın başlamasının ardından aldığı telefon kendisinin ve statta bulunan insanların hayatını kabusa çevirir. Telefonun ucundaki teröristler stadyumu kontrolleri altına aldıklarını ve dediklerini yapmazlarsa patlatacaklarını söyler. Üstelik bu sırada Michael'ın yeğenini kaçırmışlardır. Teröristler, Michael'ın yeğenini serbest bırakma karşılığında yüklü miktarda fidye ister. Aksi takdir yeğeni dahil stattaki herkes ölecektir. Michael'ın onları durdurabilmek için sadece 90 dakikası vardır. Zamanla yarışan Michael Knox teröristleri etkisiz hale getirip yeğenini ve stattaki binlerce insanın hayatını kurtarabilecek midir?

SON DARBE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Scott Mann

Yapım Yılı : 2018

Türü : Aksiyon

Oyuncular : Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson

Haber Yorumları
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Son Darbe filmi oyuncuları kim? Son Darbe konusu, oyuncuları ve Son Darbe özeti! - Haberler
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