Son Dakika | Zonguldak'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuğun yardımına jandarma koştu

Son dakika haber... Denizli'de pitbull saldıran çocuk yaralandı; o anlar kamerada

İzmir'de velilerden darpla suçlanan öğretmenle ilgili açıklama

Önce karnını doyurdu, sonra kar banyosu yaptı! Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi