Son Dakika | Zonguldak'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuğun yardımına jandarma koştu - Haberler
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Son Dakika | Zonguldak'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuğun yardımına jandarma koştu

Son Dakika | Zonguldak'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuğun yardımına jandarma koştu
AA / Ersen Berk Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Kozluköy köyü İhsaniye Mahallesi'nde oturan anne C.C, 4 yaşındaki kızı E.C'nin yüksek ateş ve kusma nedeniyle rahatsızlandığını belirterek, jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine hareket geçen ekipler, arazi aracıyla eve ulaştı. Ekipler, E.C ve ailesini güvenli şekilde Rüzgarlı Meşe Çocuk Hastanesine yetiştirdi.

Burada tedavi altına alınan E.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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AA / Ersen Berk Çelik - Son Dakika Haberleri

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