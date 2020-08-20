İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iş insanı Yavuz Beşikçi park halindeki aracının önünde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. İş insanı ve yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İş insanı Yavuz Beşikçi,Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kavuklaaltı mevkisinde sahilde silahlı saldırıya uğradı. Uzun namlusu silahlara yapılan saldırıda Beşikçi ve yanındaki kadın hayatını kaybetti.

İŞ İNSANININ ARACINI UZUN NAMLULU SİLAHLA TARADILAR

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kavuklaaltı mevkisinde sahilde 34 BUH 343 plakalı Porsche marka park halinde duran cip uzun namlulu silahla tarandı. İddialara göre, Ereğlili iş insanı Yavuz Beşikçi ile yanında ismi öğrenilemeyen bir kadına, aracın önünde sohbet ederken husumetlisi olduğu öne sürülen şüpheli ya da şüphelilerce ateş açıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alan iş insanının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından iş insanı Yavuz Beşikçi'nin ve kimliği öğrenilemeyen kadının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayın faili ya da faillerinin yakalanması için geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞINA DA ATEŞ AÇTILAR

Öte yandan cipin arkasında bulunan 67 SF 610 plakalı aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiası ile şüphelilerce ateş açıldı. Şok yaşayan sürücü aracına isabet eden kurşunlarla olayı ucuz atlattı. Sürücü, bir süre aracın önünde kendine gelemedi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA