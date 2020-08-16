Son dakika! Zonguldak'ta ev ve araçlar kurşunlandı Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak'ta ev ve araçlar kurşunlandı Zonguldak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan yada saldırganlar, Bahçelievler Mahallesi Gül Sokak üzerinde silahıyla etrafa ateş açtı.

Zonguldak'ta ev ve araçlar kurşunlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan yada saldırganlar, Bahçelievler Mahallesi Gül Sokak üzerinde silahıyla etrafa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar bir evin camını kırdı. Kamyonet ve bir otomobile isabet etti. Polis, olayın failini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İddialara göre Bahçelievler Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde dün akşam meydana gelen kavganın ardından bugün de kimliği belirlenemeyen bir saldırgan veya saldırganlar sokak üzerine geldi. Silahı ile çevreye ateş açmaya başlayan saldırganı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Silahtan çıkan kurşunlar bir evin mutfak camına isabet etti. Kurşunlar sokak üzerindeki bir kamyonet ile bir otomobile de isabet etti. Olayın faili yada failleri hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sokağın trafiğe kapatılmasının ardından bölgedeki delilleri topladı. Çok sayıda boş kovan bulunurken şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA