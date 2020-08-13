Son Dakika: Zihinsel engelli kadın 7 gündür her yerde aranıyor
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Son Dakika: Zihinsel engelli kadın 7 gündür her yerde aranıyor

Son dakika haberine göre Zihinsel engelli kadın 7 gündür her yerde aranıyor Gaziantep'te ablasının yanında yaşayan yabancı uyruklu zihinsel engelli Ayla Lolaz 7 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi.

13.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:04

Zihinsel engelli kadın 7 gündür her yerde aranıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te ablasının yanında yaşayan yabancı uyruklu zihinsel engelli Ayla Lolaz 7 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi. Polis ve abla Kadriye Lolaz tarafından her yerde aranan Alya Lolaz'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Zihinsel engelli Alya Lolaz geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde evden haber vermeden çıkarak kayıplara karıştı. Ailenin arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu polise bildirdiler. Polisinde her yerde aradığı zihinsel engelli Alya Lolaz'ın ablası Kadriye Lolaz kardeşinin fotoğrafıyla sokak sokak gezerek aramalara destek veriyor.

Kardeşinin 50 yaşında zihinsel engelli olduğunu belirten Kadriye Lolaz, "Cuma günü saat 2 sıraları odada oturuyordu ben de işim bittikten sonra odaya gittim orada yoktu çevreyi aradık bulamadık. Bugün 7 gün oldu haber alınamadı yetkililere söyledik kız kardeşim engelli, bulan varsa gören varsa adresimize veya emniyete bildirsin" dedi.

Kardeşinin daha önce de kaybolduğunu ama kısa sürede ortaya çıktığını ifade eden Lolaz, başına kötü bir şey gelmesinden korkuyor.

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Son Dakika: Zihinsel engelli kadın 7 gündür her yerde aranıyor

Kaynak: İHA

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