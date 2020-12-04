Son Dakika! Uzman Çavuş Altun'un şehit olduğu saldırı sonrası başlatılan operasyonda toplam 17 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un kanı yerde bırakılmadı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu" denildi.

AFRİN'DE ŞEHİT OLDU

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün gece TSK'nin üslendiği Afrin'e bağlı Gazaviye Üs Bölgesine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlemesi sonucunda Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesine kayıtlı olduğunu bildirilen şehit Uzman Çavuş Mehmet Altun'un naaşı Hatay'da yapılacak askeri törenin ardından memleketine gönderildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.