Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı

Son dakika! Korona tedbirlerince uzaktan devam eden eğitim sürecinde, sınavların yüz yüze yapılacağının açıklaması, öğrencilerin ve öğretmenlerin tepkisini çekmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sosyal medya üzerinden gösterilen tepkiler sonrası yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

Artan korona vakaları sonrasında okullar tatil edilmiş, uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Bu dönemde sınavların ve derslerin nasıl yapılacağı ise merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tüm sorular yanıt bulmuş oldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili öğrencilerimiz;

Biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için varız. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavların başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler hayatınız boyunca karşınıza çıkar.

Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum"

KARNE DAĞITIMI YAPILMAYACAK

Bakan Selçuk'un açıklamasına göre okullarda yüz yüze sınav yapılmamış öğrenciler için sadece performans ödevleri geçerli olacak ve buna göre not ortalamaları belirlenecek. Öğrencilere karne dağıtımı yapılmayacak.

SINAVLAR, TATİL SONRASINA BIRAKILDI

Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre sömestr tatilinden sonra şekillenecek.

NE OLDU?

Eğitimin uzaktan yürütüldüğü bir dönemde sınavların okullarda yüz yüze yapılacağının açıklanması hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin tepkisini çekmişti. Birçok kişi Twitter'dan bu duruma tepki göstermiş; #ziyaselcukistifa etiketi ile paylaşım yapmıştı.