Son dakika! Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada...Bir anda fenalaşıp tren raylarına yığıldı, tramvay sürücüsü son anda fark etti
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Son dakika! Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada...Bir anda fenalaşıp tren raylarına yığıldı, tramvay sürücüsü son anda fark etti

30.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:16

Son dakika habere göre Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada.

Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada...Bir anda fenalaşıp tren raylarına yığıldı, tramvay sürücüsü son anda fark etti

Samsun'da raylarda baygın yatan vatandaş ezilmekten son anda kurtuldu

Tramvay sürücüsünün dikkati raylarda baygın yatan vatandaşın hayatını kurtardı

SAMSUN - Samsun'da tramvay istasyonunda bayılarak raylara düşen vatandaş tramvay sürücüsünün dikkati sonucu ezilmekten son anda kurtuldu.

Olay, 28 Ocak Perşembe günü 21.30 sıralarında Türk-iş İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyona gelen bir yolcu beklerken fenalaştı. Sonrasında bayılıp raylara düşen vatandaş tramvay seferlerinin devam ediyor olması nedeniyle büyük bir tehlike içinde kaldı.

Yaşanabilecek olan olası kaza bölgeye gelen tramvay sürücüsünün dikkati sonucu engellendi. Raylarda baygın yatan vatandaşı fark eden tramvay sürücüsü Merve Yıldız Öker tramvayı acilen durdurdu. Sürücü Öker Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek araçtan ayrıldı ve baygın haldeki yolcuya ilk müdahalesini yaptı.

Öker, 112 acil sağlık ekiplerine de haber vererek, onlar gelene kadar vatandaşın yanında kaldı. Duyarlı vatandaşlarında yardımı ile daha uygun bir pozisyona alınan yolcu ile bilincinin açık tutulması için iletişim kurulmaya çalışıldı. Gelen sağlık ekiplerinin ardından yolcu ambulansla hastaneye sevk edildi.

Son dakika! Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada...Bir anda fenalaşıp tren raylarına yığıldı, tramvay sürücüsü son anda fark etti
Son dakika! Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada...Bir anda fenalaşıp tren raylarına yığıldı, tramvay sürücüsü son anda fark etti
Son dakika! Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada...Bir anda fenalaşıp tren raylarına yığıldı, tramvay sürücüsü son anda fark etti
Son dakika! Yürekleri ağza getiren görüntü kamerada...Bir anda fenalaşıp tren raylarına yığıldı, tramvay sürücüsü son anda fark etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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