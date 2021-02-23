Son Dakika: Yunanistan'a ait savaş uçakları Ege'de 'TCG Çeşme' gemisini taciz etti
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Son Dakika: Yunanistan'a ait savaş uçakları Ege'de 'TCG Çeşme' gemisini taciz etti

23.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:37

Son dakika: Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir 'chaff fişeği' atarak tacizde bulundu.

GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

ASKERİ UÇAKLARIN ÇOĞUNDA VAR

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan Chaff önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

BAKAN AKAR: GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'ın yaptığı hareketlerden biri karşılığı verildi. Bu tacizin yakışmadığını söyledik diyalogdan yanayız, gereğini yapacağız" ifadelerine yer verdi.

YUNANİSTAN'DAN PROVOKATİF EYLEMLER

Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik duruşunu korurken, Yunanistan bölgede gerginliği tırmandıracak her türlü faaliyeti sürdürüyor.

TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ

İstişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak'tan bu yana Yunanistan, İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı'nı gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra 10-17 Şubat 2021 tarihlerindeki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayınladığı denizaltı ilanlarında (SUBDANGER-Denizaltı Tehlike Sahası) gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan etti.

Aynı şekilde Ege Denizi ve Akdeniz'de 17 Mart-27 Nisan 2021'de atışlı eğitim yapılacağına yönelik denizaltı ilanında gayrı askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek adalarının karasularını kapsayan sahalara yer verdi.

YUNANİSTAN UZLAŞMA TAVRINDAN UZAK

Güvenlik uzmanları söz konusu faaliyetleri, Yunanistan'ın sorunların görüşmeler ve diyalog yoluyla çözülmesini arzulamayan, gerginlikten yana ve uzlaşmaz tavrının açık bir göstergesi olarak nitelendirmişti.


Son Dakika: Yunanistan'a ait savaş uçakları Ege'de 'TCG Çeşme' gemisini taciz etti
Haber Yorumları (7)
KURT: İLLAHİ ADALARA DOMOZ AVINAMI GİDELİM. . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
TÜRK: bu yunanistanı yok edelim kökten çözülsün artık bu saçmalıklar
Cevap Yaz 1 20 Yayından Kaldır
HEMEN: Hemen yapalım
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