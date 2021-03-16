Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat
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Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat

16.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:38
Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Yunanistan, Türkiye sınırına 7.5 kilometre uzaklıkta bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi.

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Yunanistan, Türkiye sınırına 7.5  kilometre uzaklıkta bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi.

Doğu Akdeniz'de aylardır gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye sınırına yalnızca 7.5 kilometre bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi. Yunan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta atış eğitimi gerçekleştirdi. Tatbikata 40'ın üzerinde özel kuvvetlere bağlı askerin katıldığı ifade edildi. Atina hükümeti, Sakız Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikatla imzaladığı Lozan Antlaşması'ndaki kuralları ihlal etmiş oldu.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN İLE ORTAK TATBİKAT

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da ortak tatbikat düzenliyor. Söz konusu tatbikat için Suudi Arabistan'a ait altı savaş uçağı, Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'ne konuşlanmıştı.


Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat
Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat
Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat
Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat
Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat
Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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