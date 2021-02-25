Son Dakika | Yunanistan'da üniversite öğrencileri "kampüs polisi" yasasını protesto etti
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Son Dakika | Yunanistan'da üniversite öğrencileri "kampüs polisi" yasasını protesto etti

25.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:37
Son Dakika | Yunanistan'da üniversite öğrencileri

Son dakika haber... Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, kampüslere polise bağlı güvenlik birimleri konuşlandırılmasını içeren tartışmalı eğitim reformu yasasını protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, kampüslere polise bağlı güvenlik birimleri konuşlandırılmasını içeren tartışmalı eğitim reformu yasasını protesto etti.

Atina Üniversitesi önünde toplanan yüzlerce öğrenci, buradan ülke parlamentosunun bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüyerek söz konusu "kampüs polisi" yasasının geri alınması talebiyle gösteri düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Niki Kerameos ve Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis aleyhine slogan atan eylemciler, polisin üniversitelere girmesine karşı çıkan pankartlar açtı.

Daha sonra parlamentonun önünden ayrılan öğrenciler, Atina Üniversitesine dönerek eylemlerini sonlandırdı.

Yunanistan Parlamentosu, üniversitelere polis müdahalesine yol açabileceği ve eğitim kalitesini düşüreceği gerekçesiyle protesto edilen "eğitim reformu paketini" 11 Şubat'ta onaylamıştı.

Kampüslere özel polis güçlerinin yerleştirilmesi planlanıyor

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi tarafından hazırlanarak yasalaşan tasarı, üniversite kampüslerine üniformalı silahsız özel polislerin yerleştirilmesini öngörüyor.

Bu güçlerin, rektörlüklere değil, Yunan Polisi'ne bağlı olmasını kapsayan yasaya göre, kampüslere giriş, güvenlik gerekçesiyle elektronik tarama sistemleriyle yapılabilecek.

Üniversitelere kabul edilecek öğrenci sayısı azaltılacak ve bu sebeple eğitime ayrılan fonlarda da düşüşe gidilecek.

Yasalaşan reform paketi çerçevesinde ayrıca, özel yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar, devlet üniversitelerininkilerle denk sayılacak.

Muhalefet partileri sert şekilde eleştirmişti

"Eğitim reformu paketi", mecliste tartışıldığı dönemde muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Akademisyen ve üniversite rektörlerinin çoğunluğunun karşı çıktığı tasarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan sıkı tedbirlere rağmen başta Atina ve Selanik olmak üzere ülke genelinde yoğun protestolara yol açmıştı.

Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı olaylarda, polisin sert müdahalesi dikkati çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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