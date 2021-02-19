Son dakika! Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı

19.02.2021 09:46 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:51
Son dakika! Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika haberleri: ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilerek, ölüme terk edilen can salı içerisindeki toplam 13 kaçak göçmeni kurtardı.

 


Son dakika! Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özlem Zengin Muharrem İnce Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Meghan Markle Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Deniz Türüç Fatih Terim Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 09:51:32. #1.15#
title