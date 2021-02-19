Son dakika! Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika haberleri: ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilerek, ölüme terk edilen can salı içerisindeki toplam 13 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ