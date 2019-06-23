Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Mazbata hak edine verilecektir

YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Güven seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyleyerek, "İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Güven'in açıklamasından satır başları şöyle:

"SONUÇLAR YSK'YA GELDİĞİNDE SEÇİME KATILAN SİYASİ PARTİLERLE PAYLAŞILMAKTA"

"Bugün yapılan seçim sükunet içerisinde geçmiştir. Sandık kurullarınca sayım döküm işlemlerince tutulan sayım döküm cetveli ilçe seçim kurullarında tanzim edilmektedir. İlçe seçim kurullarımız bu tutanakları tarayarak sisteme girmektedirler. Sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eşzamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır."

"SONUÇLAR EN KISA SÜREDE VATANDAŞLARIN İNCELEMESİNE AÇILACAK"

Seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. YSK ekseriyeti siyasi parti üyelerinden oluşan sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta toplayarak seçim sonuçlarını ilan etmektedir. Bu sonuçları en kısa zamanda yapacağız. Yayın yasağı kalkmadan program yapan televizyonlarla ilgili ihbarda bulunmasına karar verilmiştir.

"MAZBATA HAK EDENE TESLİM EDİLECEKTİR"

Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Resmi olarak bizim sitemizdeki sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. Tahminen bir yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak üzere işlenmiş olacak. Taranan sandık sonuçları sistemimize düştüğü andan itibaren seçime katılan siyasi partilerimizle eş zamanlı olarak paylaşılmaktadır. Biz hangi veriye sahipsek, seçime katılan partiler aynı veriye sahiptirler. Bir itiraz süreci var. İlçe seçim ve il seçim kurullarına. İtiraz süreci bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir.."