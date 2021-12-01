Bir korkunç haber de Yozgat'tan! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. İddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.

JANDARMA EKİPLERİ ANNEYİ GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri F.B'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

EVDEKİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.

TÜRKİYE GÜNLERDİR 2 AYLIK BEBEĞİNİ DÖVEN CANİYİ KONUŞUYOR

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye darp eden cani babanın görüntüleri Türkiye'de infial yarattı. Videonun sosyal medyaya düşmesi sonrasında gözaltına alınan cani baba kısa sürede gözaltına alınıp tutuklandı.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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