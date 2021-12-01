Bir korkunç haber de Yozgat'tan! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı - Haberler
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Bir korkunç haber de Yozgat'tan! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Bir korkunç haber de Yozgat'tan! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Türkiye, Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babayı konuşurken bir korkunç haber de Yozgat'tan geldi. Çandır ilçesinde bir annenin, bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığı iddia edildi. Jandarma ekipleri iki çocuk annesi kadını gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı evdeki araştırmalarını sürdürüyor.

Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. İddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri F.B'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.

Bir korkunç haber de Yozgat'tan! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye darp eden cani babanın görüntüleri Türkiye'de infial yarattı. Videonun sosyal medyaya düşmesi sonrasında gözaltına alınan cani baba kısa sürede gözaltına alınıp tutuklandı.

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AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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