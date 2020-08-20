Son Dakika | Yöresel Ürünler Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor
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Son Dakika | Yöresel Ürünler Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor

Son dakika haberi... Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler'de inşası devam eden Yöresel Ürünler Merkezi'nin kısa sürede hizmete gireceğini bildirdi.

Son Dakika | Yöresel Ürünler Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor
20.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:54

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler'de inşası devam eden Yöresel Ürünler Merkezi'nin kısa sürede hizmete gireceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezle ilgili açıklamalarda bulunan Yüce, ADA AVM önünde Yerel Kültür Derneği kıl çadırının bulunduğu alanda çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Proje tamamlandığında Sakarya'nın ürün çeşitliliği ve marka değeri taşıyan ürünlerinin tanıtımı ile satışının yapılacağı örnek bir çalışmanın hayata geçeceğini anlatan Yüce, proje kapsamında Yöresel Ürünler Merkezi'nin aydınlatma direkleri ile sergi alanlarının çelik montajının tamamlandığını aktardı.

Yüce, projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet sunmaya başlayacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin marka değeri taşıyan yöresel ürünlerini tanıtmak ve satışını gerçekleştirmek amacıyla hayata geçireceğimiz Yöresel Ürünler Merkezimiz kısa süre içerisinde şehrimize hizmet sunmaya başlayacak. Bu projeyle şehrimize özgü olan ürünleri markalaştıracak, tanıtımını yapacak, satışını gerçekleştirecek ve çiftçimiz ile vatandaşımızın gelir düzeyine katkı sunacağız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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