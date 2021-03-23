Son Dakika | Yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Son Dakika | Yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

23.03.2021 17:06 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:16
Son Dakika | Yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı Ayşe Odabaş (64), hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı Ayşe Odabaş (64), hayatını kaybetti. Kamyonet şoförü Gültekin E. ise gözaltına aldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Milas- Bodrum Karayolu'nda meydana geldi. Hayvanları için ot toplayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Odabaş'a Milas'tan Bodrum yönüne giden Gültekin E.'nin kullandığı 35 GD 1381 plakalı kamyon çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Odabaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Odabaş'ın cenazesi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet şoförü Gültekin E., gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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