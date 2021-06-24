Yol çalışmasında dinamit patlatıldı; belediye binası ile bir ev hasar gördü
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Yol çalışmasında dinamit patlatıldı; belediye binası ile bir ev hasar gördü

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle, yamaçtan kopan toprak ve kayalar, belediye binası ile çevredeki bir evde hasara neden oldu.

GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle, yamaçtan kopan toprak ve kayalar, belediye binası ile çevredeki bir evde hasara neden oldu. Yaralanın olmadığı olayda, patlama anı ve sonrası anbean kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aydındere beldesinde meydana geldi. Beldede belediye ekipleri tarafından sürdürülen altyapı ve yol genişletme çalışmaları sırasında, çevrede güvenlik önlemleri alınarak dinamitle kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Ancak patlamanın şiddetiyle yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri, yol kenarındaki tedbir amaçlı boşaltılan belde belediye binasına ve bir eve zarar verdi. Patlama sonrası çatısı yıkılan belediye binasının içi de toprak ve kaya parçalarıyla doldu. Ekipler iş makinesi eşliğinde savrulan kaya kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, patlama anı ve sonrası da çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


- Giresun
Yol çalışmasında dinamit patlatıldı; belediye binası ile bir ev hasar gördü
Yol çalışmasında dinamit patlatıldı; belediye binası ile bir ev hasar gördü
Yol çalışmasında dinamit patlatıldı; belediye binası ile bir ev hasar gördü
Yol çalışmasında dinamit patlatıldı; belediye binası ile bir ev hasar gördü
Yol çalışmasında dinamit patlatıldı; belediye binası ile bir ev hasar gördü
Yol çalışmasında dinamit patlatıldı; belediye binası ile bir ev hasar gördü
Yol çalışmasında dinamit patlatıldı; belediye binası ile bir ev hasar gördü
Yol çalışmasında dinamit patlatıldı; belediye binası ile bir ev hasar gördü
Yol çalışmasında dinamit patlatıldı; belediye binası ile bir ev hasar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

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