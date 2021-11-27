Son dakika! Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu - Haberler
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Son dakika! Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... - Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan yoğun sis trafik kazalarına neden oldu.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - - Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan yoğun sis trafik kazalarına neden oldu. İlçe merkezi girişinde kereste yüklü Tır yönlendirme tabelasına çarptıktan sonra yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Göle'de yoğun sis sabah saatlerinde görüş mesafesini 10 metreye kadar düşmesine neden oldu. Gece hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düştüğü ilçede yoldaki buzlanma nedeniyle kereste yüklü tır ilçe merkezi girişinde kaza yaptı. Yön levhalarına çarparak yan devrilen tır yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Ardahan - Erzurum karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Hava sıcaklığının sabah eksi 14 dereceye kadar düştüğü ilçede yoğun siz ve buzlanma hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Son dakika! Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu

Son dakika! Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu

Son dakika! Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu

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İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Son Dakika Haberleri

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