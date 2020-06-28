Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 18.30'a kadar sürecek Son dakika: YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 09.30 itibarıyla başladı. Sınavın ikinci oturumu saat 10.15 itibarıyla başlarken kısıtlama saat 18.30'a kadar devam edecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla 18.30'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı.

İKİNCİ OTURUM 10.15'TE

Üniversite adaylarının ter dökeceği ikinci oturum ise bugün saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT), "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

ÜÇÜNCÜ OTURUM 120 DAKİKA SÜRECEK

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için İl/İlçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

9 SAATLİK KISITLAMA

Sınav nedeniyle 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokak kısıtlaması uygulanacak.