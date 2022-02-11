Son dakika! Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü denetimleri artırdı - Haberler
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Son dakika! Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü denetimleri artırdı

AA, Ferhat Kayhan - Güncel
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Son dakika! Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü denetimleri artırdı

Son dakika gündem haberi: Yerköy İlçe Emniyet Müdürü ekipleri, ilçede dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uygulamaları artırdı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yerköy İlçe Emniyet Müdürü ekipleri, ilçede dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uygulamaları artırdı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yelaldı, ilçenin huzuru ve güvenliği için tedbirleri artırdıklarını söyledi.

Hırsız ve dolandırıcıların ilçenin yoğun günleri olan çarşamba ve perşembe günlerini tercih ettiğini belirten Yelaldı, "Asayiş ekiplerinin, özellikle halkın çarşamba günleri pazar yapmasını fırsat bilen, başka illerden ilçemize dolandırıcılık ve hırsızlık maksadıyla gelen şahıslara yönelik asayiş ve trafik yol uygulamaları aralıksız devam etmektedir. Yapılan denetimlerde 183 araç ve 234 şahıs sorgulandı. Her hafta ilçemizin farklı noktalarında bu uygulama devam edecek." dedi.

Yelaldı, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Özellikle çarşamba ve perşembe günleri vatandaşımız evlerinden ayrılırken kapıyı iki defa kilitlemelerini ve sokakta şüphelendikleri şahıslarla ilgili 112 çağrı merkezini aramalarını istiyoruz." diye konuştu.

AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Dolandırıcılık, Hisarcık, Asayiş, Yerköy, Güncel, Haberler

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