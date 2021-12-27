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Son dakika yerel: Yetim çocuklar sevindirildi

Son dakika yerel: Yetim çocuklar sevindirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin El Bab kentinin Bzaa bölgesinde bin 200 yetim çocuğa kışlık elbiselerden oluşan hediye paketi, ailelere nakdi yardım ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

KİLİS (İHA) - Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin El Bab kentinin Bzaa bölgesinde bin 200 yetim çocuğa kışlık elbiselerden oluşan hediye paketi, ailelere nakdi yardım ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Bir yardım kuruluşu tarafından, Kilis'in karşısında bulunan El Bab kentinin Bzaa bölgesinde yaşayan yetim çocuklara 'Kış Kapıda; Yalnız Bırakma' kampanyası kapsamında kışlık elbise paketi ile sevindirdi.

Suriye'de iç savaştan en çok etkilenen çocuklar ve kadınlar. 11 yıldır devam eden iç çatışmalarda milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetim çocuklara yardım çalışmalarını sürdüren bir yardım kuruluşu, zor şartlar altına yaşam mücadelesi veren çocukları yalnız bırakmadı.

Yapılan yardımlardan dolayı mutlu olduklarını söyleyen 10 yaşındaki Muhammed El Ahmet, "Kış ayının gelmesiyle havalar çok soğudu, evimiz çok soğuk. Bu yardımlarla yeni elbiselerimiz oluyor. Bizlere yardım eden Türkiye'deki abilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Programın sonunda çocuklara çikolata dağıtılarak sürpriz yapıldı. - KİLİS

Son dakika yerel: Yetim çocuklar sevindirildi

Son dakika yerel: Yetim çocuklar sevindirildi

Son dakika yerel: Yetim çocuklar sevindirildi

Son dakika yerel: Yetim çocuklar sevindirildi

Son dakika yerel: Yetim çocuklar sevindirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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