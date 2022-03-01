Son dakika yerel: Şehit Çevik şahadetinin dördüncü yıldönümünde unutulmadı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1 Mart 2018 tarihinde şehit olan Ercişli Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, şahadetinin dördüncü yıldönümünde unutulmadı.

Van'ın Erciş ilçesinde Şehit Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik için mevlit okutuldu. Vanyolu Camisindeki programda İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan program, Mevlid-i Şerif okumasıyla devam etti.

Şehitler için duaların edildiği programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Kandur, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile kamu kurum müdürleri ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel