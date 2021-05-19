Son dakika yerel: Edirne'de kahvehane kumar operasyonu: 17 kişiye ceza

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de kahvehane kumar operasyonu: 17 kişiye ceza Edirne'de kapalı olması gereken bir kahvehanede bulunan 16 kişiye ve işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Edirne'de kahvehane kumar operasyonu: 17 kişiye ceza

EDİRNE - Edirne'de kapalı olması gereken bir kahvehanede bulunan 16 kişiye ve işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sabuni Mahallesi'nde bir kahvehanenin kapılarının kapatılıp oyun oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen polisler, kahvehaneye giderek kapının açılması uyarısında bulundu. Uyarıların ardından kapıyı açan işletme sahibi, karşısında polisi görünce şoke oldu.

Polis ekipleri, kahvehanede yaptıkları araştırmada oyun oynandığına dair herhangi bir ize rastlamadı. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği belirlenen kahvehanede bulunan 16 kişiye ve işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa