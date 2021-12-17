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Son dakika... Yerde hareketsiz şekilde yatan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Yerde hareketsiz şekilde yatan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yerde hareketsiz şekilde yatan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi 1 Nolu Orta Sokak üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, bir anda yere yığılan 65 yaşındaki Erol Büyükbaş, başını çarpması sonucu yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar yaşlı adamın yardımına koşarken, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Büyükbaş'a bir süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınarak ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Büyükbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Büyükbaş'ın kalp krizi geçirip düştüğü yerde incelemelerde bulunurken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Son dakika... Yerde hareketsiz şekilde yatan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Son dakika... Yerde hareketsiz şekilde yatan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Son dakika... Yerde hareketsiz şekilde yatan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç - Son Dakika Haberleri

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