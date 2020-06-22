Son dakika! Yenikent-Ayaş Yolu trafiğe açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Yenikent-Ayaş Yolu trafiğe açıldı

Son dakika güncel haberine göre Yenikent-Ayaş yol genişletme çalışmaları yoğun bir mesainin ardından tamamlandı.

Son dakika! Yenikent-Ayaş Yolu trafiğe açıldı
22.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:19

Yenikent-Ayaş yol genişletme çalışmaları yoğun bir mesainin ardından tamamlandı.

Yıllardır çözülemeyen, vatandaşların özellikle sabah ve akşam pik saatlerde dakikalarca trafikte beklediği güzergahların başında yer alan ana yolda 29 Mayıs'ta başlayan malzemeli bakım çalışması 20 Haziran'da tamamlanarak, gidiş-dönüş olmak üzere trafiğe açıldı.

Ekim ayında çalışmaların hızlandırıldığı, malzemeli bakım çalışmalarının ise başladığı 29 Mayıs'tan 20 Haziran'a kadar 23 günlük sürede tamamlanan yolda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 7/24 çalışma gerçekleştirdi.

Emniyet şeridi ile birlikte 5 şeritli yol

Sincan OSB Kavşağı ile Hasan Şahan Kışlası arasında yer alan yolun bir an önce bitirilmesi için iş makinası ve personel sayısı artırılırken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, malzemeli bakım çalışmalarının ardından 2 Haziran'da başladığı asfalt serim işlemini de 18 günde tamamlayarak gidiş-dönüş yaklaşık 6 bin metrelik yolu trafiğe açtı.

Emniyet şeridi ile birlikte gidiş-dönüş 5 şeritten oluşan güzergahta toplam 98 bin ton asfalt serim işlemi yapıldı.

Bölge trafiği nefes alacak

Büyükşehir Belediyesi birçok noktada eş zamanlı gerek bölgesel gerekse birbirine bağlanan bulvar ve caddelerle kent trafiğini daha güvenli hale dönüştürmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Uzun süredir kronikleşen Yenikent-Ayaş yolu trafik yoğunluğuna yol genişletme çalışmasıyla neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, yenilenen asfalt çalışmalarıyla sürüş güvenliğini de sağladı.

Yaklaşık 6 bin metrelik güzergah üzerinde Ayaş istikametinde 1 adet U dönüşü ve toplam 4 kavşak bulunurken, Ayaş-Beypazarı istikameti kadar Ankara istikametindeki yol genişletme çalışmaları sayesinde bölge trafiği bundan olumlu etkilenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Haber
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Mahir Ünal Hulusi Akar Kadir Ekinci Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Murat Boz Sezen Aksu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Son dakika! Yenikent-Ayaş Yolu trafiğe açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 12:39:19. #1.14#
title