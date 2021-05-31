Son Dakika: Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek

Son dakika: Kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kademeli Normalleşme Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Pazar günü ise yalnızca paket servisle hizmet verilebilecek.

Merakla beklenen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 1 Haziran'dan sonrası Kademeli Normalleşme Takvimi paylaştı. Yeme içme-yerlerine yönelik düzenlemelerden bahseden Erdoğan, "Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek" dedi

PAZAR GÜNÜ YALNIZCA PAKET SERVİSLE HİZMET VERİLECEK

Temmuz ayıyla ilgili düzenlemelerin vaka ve vefat sayısına göre kararlaştırılacağını söyleyen Erdoğan, "Temmuz ayında kısıtlama süreleri vaka ve vefat sayısında değişime göre yeniden belirlenecektir. Restoran, lokanta, kafeterya, hastane gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile akşam 21.00'e göre masaya servis yapılabilecek saat 24.00 kadar paketleme servisi sürdürülebilecektir. Pazar günü sadece paket servisi verilmeye devam edecektir. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar hariç sabah 7 ile 21. arasında yarından itibaren çalışabilecektir.