Son Dakika | Yazar Sabahattin Ali, ölümünün 73. yıl dönümünde Edremit'te anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Yazar Sabahattin Ali, ölümünün 73. yıl dönümünde Edremit'te anıldı

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Kültür Sanat
Son Dakika | Yazar Sabahattin Ali, ölümünün 73. yıl dönümünde Edremit'te anıldı

Son dakika haberler: Gazeteci, yazar ve eğitimci Sabahattin Ali, 73. ölüm yıl dönümünde uzun yıllar yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Gazeteci, yazar ve eğitimci Sabahattin Ali, 73. ölüm yıl dönümünde uzun yıllar yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Sabahattin Ali için Edremit Belediyesince organize edilen anma etkinliği, ilçenin Hekimzade Mahallesi'ndeki yazarın adının verildiği sokakta yaşadığı evin önünde gerçekleştirildi.

Sabahattin Ali'nin ilçede uzun yıllar yaşadığı ev, ilçe belediyesi tarafından restore ettirildi.

Yazarın 73. ölüm yıl dönümünde ziyarete açılan evde, yazara ait çok sayıda kişisel eşya ve fotoğraflar yer alıyor.

Sabahattin Ali Anı Evi'nin açılış kurdelesini yazarın kızı Prof. Dr. Filiz Ali, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan birlikte kesti.

Açılışta bir konuşma yapan Arslan, yazarın bundan 113 yıl önce ailesiyle Edremit'e yerleştiğini, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği evin yeniden restore edilerek anı evi olarak hizmete açıldığını söyledi.

Filiz Ali de babasından ve anılarından bahsederken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamayarak konuşmasını yarıda kesti.

Prof. Dr. Ali açılış öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu anda Edremit'teki babamın ana ocağı, baba ocağı evdeyiz. Çok güzel bir onarım yapıldı. Çok güzel bir anı evi gerçekleştirildi. Hem babam adına hem de ailemiz adına çok mutluyum. Edremit Belediyesinin böyle bir armağan verdiği için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Açılışın ardından Sabahattin Ali Anı Evi, yazarın kızı ve davetliler tarafından gezildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Ali İhsan Su Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Cem Yılmaz Bahar Candan
Spor Can Bartu Ozan Tufan Şenol Güneş İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Yazar Sabahattin Ali, ölümünün 73. yıl dönümünde Edremit'te anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 17:06:12. #1.14#
title