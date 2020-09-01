Son dakika... Yaylada rahatsızlandı, ambulansa eşek ve sedyeyle taşındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Yaylada rahatsızlandı, ambulansa eşek ve sedyeyle taşındı

Son dakika haberi: ERZİNCAN'da, hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada rahatsızlanan Çiğdem Mavitaş'ın (21) yardımına, AFAD ve UMKE ekipleri yetişti.

01.09.2020 09:58 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:19

ERZİNCAN'da, hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada rahatsızlanan Çiğdem Mavitaş'ın (21) yardımına, AFAD ve UMKE ekipleri yetişti. Arazi koşulları nedeniyle yaklaşık 4 saatte ulaşılabilen Mavitaş, yolda bekletilen ambulansa eşek ve sedye üzerinde taşındı. 

Tatlısu köyü kırsalında, hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan Çiğdem Mavitaş, aniden rahatsızlandı. Mavitaş'ın yakınları da 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Yaylada yol olmadığı için ambulansla hastaya ulaşılamayınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) devreye girdi. Erzincan merkeze 60 kilometre uzaklıktaki yaylaya gidebilmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE ekipleri, yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından hastaya ulaştı. Ekipler, ilk müdahaleyi yaptıkları Mavitaş'ı eşek ve sedye üzerinde taşıyarak, ambulansa ulaştırdı. Yolda bekletilen ambulanstaki sağlık ekibine teslim edilen Mavitaş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Çiğdem Mavitaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Yaylada rahatsızlandı, ambulansa eşek ve sedyeyle taşındı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada 3. Sayfa
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı 3. Sayfa
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
Evli bir kadınla yakalanan Galatasaraylı Fatih Öztürk, haberi hazırlayan gazeteciye tehdit mesajı gönderdi Spor
Evli bir kadınla yakalanan Galatasaraylı Fatih Öztürk, haberi hazırlayan gazeteciye tehdit mesajı gönderdi
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek Ekonomi
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
'Sen benim anneme nasıl küfür edersin' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp 'Halkımızı test etmek için yaptım' diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp "Halkımızı test etmek için yaptım" diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Bostancı'da kendisini taciz etmeye çalışan iki kişiden kaçarken darbedilen kadının yardım çığlığı
Bostancı'da kendisini taciz etmeye çalışan iki kişiden kaçarken darbedilen kadının yardım çığlığı
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Beşiktaş'tan Galatasaraylı Martin Linnes'e teklif: Bonservisini al, bize gel
Beşiktaş'tan Galatasaraylı Martin Linnes'e teklif: Bonservisini al, bize gel
Erol Evgin ve Ceylan Ertem'in düeti takipçilerinden tam not aldı
Erol Evgin ve Ceylan Ertem'in düeti takipçilerinden tam not aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Müjde Ar Wilma Elles Hülya Avşar Pınar Tartan
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Enner Valencia Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Eylül İzmir Adana Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika... Yaylada rahatsızlandı, ambulansa eşek ve sedyeyle taşındı - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 10:19:22. #1.15#
title