Son dakika... Yavuz Sultan Selim Vefatının 500. yılında hatimler ve dualarla anıldı
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Son dakika... Yavuz Sultan Selim Vefatının 500. yılında hatimler ve dualarla anıldı

Bir son dakika haberine göre Yavuz Sultan Selim vefatının 500. yıl dönümünde okunan 500 hatmi şerif ile anıldı.

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Vefatının 500. yılında hatimler ve dualarla anıldı
22.09.2020 21:02 | Son Güncelleme: 22.09.2020 21:06

Yavuz Sultan Selim vefatının 500. yıl dönümünde okunan 500 hatmi şerif ile anıldı. Fatihteki Yavuz Sultan Selim Camii'nde düzenlenen mevlidi şerif programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Osmanlı Devleti'ne en parlak dönemlerinden birini yaşatan Yavuz Sultan Selim Han, vefatının 500. yıl dönümünde gündüz kabri başında, akşamda Mevlidi Şerif programıyla anıldı. Yavuz Sultan Selim Cami'sinde gerçekleştirilen mevlide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Akşam namazına müteakiben düzenlenen mevlidi şerife vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, cami içerisindeki düzen sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturuldu. Yavuz Sultan Selim'in vefatının 500. yılında 500 Hatmi Şerif okunarak dualar edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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