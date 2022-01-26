Son dakika! Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum (2)

BODRUM, MUĞLA (DHA) - GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bodrum'da yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Çamlıca Mezarlığı önünde öğle vakti Gamze için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gamze Sakallıoğlu'nun ablası Fatma Köse, akrabaları ve yakınları katıldı. Fatma Köse, mezarın başına bağladığı tülün önünde dakikalarca gözyaşı döktü. Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.