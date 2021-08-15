Son dakika yaşam: Şehit Hakan Bali'nin Mevlid-i şerifi okundu
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Son dakika yaşam: Şehit Hakan Bali'nin Mevlid-i şerifi okundu

Son dakika yaşam: Şehit Hakan Bali'nin Mevlid-i şerifi okundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi... Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, şehadetinin üçüncü gününde Mevlid-i Şerifle anıldı.

Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, şehadetinin üçüncü gününde Mevlid-i Şerifle anıldı.

Şehit Hakan Bali'nin Baba ocağı Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyünde düzenlenen mevlid programına şehidin ailesi başta olmak üzere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, STK Temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlid-i şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Şehit Hakan Bali ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlid-i Şerifin ardından Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Hakan Bali'nin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. - ADIYAMAN

Son dakika yaşam: Şehit Hakan Bali'nin Mevlid-i şerifi okundu
Son dakika yaşam: Şehit Hakan Bali'nin Mevlid-i şerifi okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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