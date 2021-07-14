Son dakika yaşam: Ordu'da polislere ve memurlara 'etkili iletişim ve stres' eğitimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika yaşam: Ordu'da polislere ve memurlara 'etkili iletişim ve stres' eğitimleri

Son dakika yaşam: Ordu'da polislere ve memurlara 'etkili iletişim ve stres' eğitimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sürekli Eğitim Merkezi ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen eğitim iş birliği kapsamında Ordu ve ilçelerinde görev yapan 900 civarındaki emniyet mensubuna 'Etkili İletişim Teknikleri ve Öfke Yönetimi' eğitimi verildi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sürekli Eğitim Merkezi ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen eğitim iş birliği kapsamında Ordu ve ilçelerinde görev yapan 900 civarındaki emniyet mensubuna 'Etkili İletişim Teknikleri ve Öfke Yönetimi' eğitimi verildi.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet ve Ünye Yerleşkeleri'nde dört oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitim programında emniyet mensupları, görevlerini yaparken vatandaşla ilişki esnasında kullanacakları etkili iletişim teknikleri ve öfke yönetimi konusunda bilgilendirildi.

Cumhuriyet Yerleşkesinde gerçekleştirilen programa katılan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesinin bütün eğitim olanakları ile emniyet mensuplarının her zaman yanında ve destekçisi olduğunu belirterek kendilerine mesleki yaşamlarında başarılar diledi.

Emniyet mensuplarına verilen eğitim programında yaptığı sunumda Doç. Dr. Taşkın Kılıç empati, etkili dinleme, etkili beden dili kullanımı ve üslup konularında; Öğr. Gör. Dr. Zafer Özkan ise öfkenin nedenleri ve öfke yönetimi konularında dinleyicileri bilgilendirdi.

Fatsa Kaymakamlığı personeline 'Stres Yönetimi' eğitimi

Öte yandan ODÜ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Psikiyatr Dr. Deniz Deniz Özturan tarafından Fatsa Kaymakamlığı personellerine de 'Stres Yönetimi ve Motivasyon' eğitimi verildi. Eğitim kapsamında is hayatındaki stres faktörleri, stresle baş etme yöntemleri ve çalışanların motive olabilecekleri teknikler ele alındı. - ORDU

Son dakika yaşam: Ordu'da polislere ve memurlara 'etkili iletişim ve stres' eğitimleri
Son dakika yaşam: Ordu'da polislere ve memurlara 'etkili iletişim ve stres' eğitimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika yaşam: Ordu'da polislere ve memurlara 'etkili iletişim ve stres' eğitimleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 18:12:18. #1.16#

title