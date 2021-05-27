Son dakika yaşam: Gün Sazak'ın ölüm yıl dönümü
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Son dakika yaşam: Gün Sazak'ın ölüm yıl dönümü

Son dakika yaşam: Gün Sazak'ın ölüm yıl dönümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şube Başkanı Hasan Sezer, Gün Sazak'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şube Başkanı Hasan Sezer, Gün Sazak'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Sezer, mesajında, "Gün Sazak Bey ve onun gibi bu vatan için toprağa düşen aziz dava şehitlerimiz, büyük mana ikliminden en büyük nasibi almış, bununla yücelmiş kahramanlardır. Onlar, fedakarlığın ve alicenaplığın en güzelini göstererek, canlarını ortaya koyan ve ahirette bize şahitlik yapacak olan büyük dava erleridir. Bu toprakların vatan olması ve vatan kalması, Türk milletinin bir olması ve diri kalması için canlarını veren bütün şehitlerimizi, huzurlarınızda bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması, topraklarımızın ebedi vatan olarak kalması, milletimizin daima bir ve hür olması için canını veren bütün ülkü erleri, dava şehitlerimizi, kahraman askerlerimizi, polislerimizi, Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş beyi ve O'nun dava arkadaşı Gün Sazak beyi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla rahmetle anıyoruz. Kabirleri nur, ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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