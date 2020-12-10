Son dakika yaşam: Gazeteci Yalçın Öcal hayatını kaybetti
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Son dakika yaşam: Gazeteci Yalçın Öcal hayatını kaybetti

10.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:33
Son dakika yaşam: Gazeteci Yalçın Öcal hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Adana'da basın camiasının sevilen ve sayılan isimlerinden Yalçın Öcal, 76 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da basın camiasının sevilen ve sayılan isimlerinden Yalçın Öcal, 76 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çukurova Metropol Gazetesi İmtiyaz Sahibi Tanır Emre Üzelgeçici'nin dayısı, Çukurova Press Gazetesi'nin köşe yazarı gazeteci Yalçın Öcal, dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Öcal'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, meslektaşları ve yakınları katıldı. - ADANA

Son dakika yaşam: Gazeteci Yalçın Öcal hayatını kaybetti
Son dakika yaşam: Gazeteci Yalçın Öcal hayatını kaybetti
Son dakika yaşam: Gazeteci Yalçın Öcal hayatını kaybetti
Son dakika yaşam: Gazeteci Yalçın Öcal hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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