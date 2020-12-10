Son dakika yaşam: Gazeteci Yalçın Öcal hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Adana'da basın camiasının sevilen ve sayılan isimlerinden Yalçın Öcal, 76 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Adana'da basın camiasının sevilen ve sayılan isimlerinden Yalçın Öcal, 76 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Çukurova Metropol Gazetesi İmtiyaz Sahibi Tanır Emre Üzelgeçici'nin dayısı, Çukurova Press Gazetesi'nin köşe yazarı gazeteci Yalçın Öcal, dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Öcal'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, meslektaşları ve yakınları katıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı