Son dakika yaşam: ÇELDER Başkanı Mehmet Taş, 'Polis Haftası'nda polislere karanfil dağıttı

Son dakika yaşam haberi... Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇEL-DER) Başkanı Mehmet Taş, 'Polis Haftası' dolayısı ile görevde olan polislere karanfil dağıttıBaşkan Taş, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle;