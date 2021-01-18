Son Dakika: Bugünden itibaren aşılama programının 2. adımına geçilerek huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak

Son dakika: Türkiye'de 13 Ocak'ta Bakan Koca'nın aşılanmasıyla başlayan süreç yeni bir aşamaya geçiyor. Bugünden itibaren aşılama programının 2. adımına geçilerek huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşların bakımından sorumlu kişiler aşılanacak. Ayrıca, 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aynı program bugün başlıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, 13 Ocak'ta başlayan aşılama programıyla ilgili bilgiler de verdi.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; bugünden itibaren aşı programının birinci aşamasının ikinci adımına geçiliyor.

"90 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN DE PROGRAM BAŞLIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor." ifadelerini kullandı.

90 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR EVLERİNDE AŞI OLABİLECEK

Bakan Koca, "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden, aşılamalarını evinde, yerinde organize etmeyi istiyoruz" diye konuştu.

ŞİMDİYE DEK 830 BİNİN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI AŞILANDI

Öte yandan "Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik" diyen Bakan Koca, 830 binin üzerinde sağlık çalışanının aşılandığını açıkladı.