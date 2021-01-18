Son Dakika: Bugünden itibaren aşılama programının 2. adımına geçilerek huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak
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Son Dakika: Bugünden itibaren aşılama programının 2. adımına geçilerek huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak

18.01.2021 22:36 | Son Güncelleme: 19.01.2021 00:00

Son dakika: Türkiye'de 13 Ocak'ta Bakan Koca'nın aşılanmasıyla başlayan süreç yeni bir aşamaya geçiyor. Bugünden itibaren aşılama programının 2. adımına geçilerek huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşların bakımından sorumlu kişiler aşılanacak. Ayrıca, 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aynı program bugün başlıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, 13 Ocak'ta başlayan aşılama programıyla ilgili bilgiler de verdi.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; bugünden itibaren aşı programının birinci aşamasının ikinci adımına geçiliyor.

"90 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN DE PROGRAM BAŞLIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Yarından itibaren aşılama programının 2. adımına geçilerek huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak

90 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR EVLERİNDE AŞI OLABİLECEK

Bakan Koca, "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden, aşılamalarını evinde, yerinde organize etmeyi istiyoruz" diye konuştu.

ŞİMDİYE DEK 830 BİNİN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI AŞILANDI

Öte yandan "Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik" diyen Bakan Koca, 830 binin üzerinde sağlık çalışanının aşılandığını açıkladı.

Son Dakika: Bugünden itibaren aşılama programının 2. adımına geçilerek huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak
Son Dakika: Bugünden itibaren aşılama programının 2. adımına geçilerek huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak
Haber Yorumları (6)
FEKELİ: Bende olmam dünyanın en iyi aşısından 10 kişi yüz felci oldu bu ne oldugu belirsiz Çin aşısından ilerleyen zamanda ne gibi saglık sorununa sebebiyet vereceginin garantisi yok samimiyetle ben garantisini veriyorum diyen biriside yok rıza kagıdı imzalatarak sorumluluğu üstlerinden atıyorlar bizler iyiyken kötü arasındaki farkı bulamadığımız sürece böyle dandik Çin aşısından medet umarsınız
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KAMİL: Bende olsam 90 yaş asilanmaya gerej yok.bakana da zor olur
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LOYLOYLOYLOY: Ben olmam
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