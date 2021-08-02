Son dakika... Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı
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Son dakika... Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı Osmaniye'de orman işçisi Uğur Yiğit, arkadaşlarıyla kurtardıkları kaplumbağaları önce serinlettiklerini sonra doğaya geri bıraktıklarını anlattı Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde 28 Temmuzda çıkan ve 4 günün...

Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı

Osmaniye'de orman işçisi Uğur Yiğit, arkadaşlarıyla kurtardıkları kaplumbağaları önce serinlettiklerini sonra doğaya geri bıraktıklarını anlattı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde 28 Temmuzda çıkan ve 4 günün ardından söndürülen orman yangını soğutma çalışmaları esnasında, yangında mahsur kalan iki kaplumbağayı orman işçileri kurtardı.

Karatepe köyünde çıkan orman yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları esnasında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden yangın söndürme çalışmalarına katılan arazöz ekibinde görevli Uğur Yiğit, Nihat Saraçlı ve Yalçın Karademir adlı orman işçileri yanan bölgede küller arasında iki kaplumbağa gördü. Kaplumbağaları bulunduğu yerden alan işçiler önce üzerine su döküp serinlettikten ve su verdikten sonra güvenli bir yere götürerek doğal ortamına bıraktılar.

Yangın söndürme çalışmalarına bin kilometre uzaktan geldiklerini belirten Uğur Yiğit, "Burada canla başla yangını söndürmek için çalıştık. Soğutma çalışması sırasında yanan bölgede iki kaplumbağa gördük ve arkadaşlarla kaplumbağaları alarak ilk önce onları serinlettik. Daha sonra da doğaya geri bıraktık" dedi.

Orman işçisi Nihat Saraçlı ise, "Osmaniye halkına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten halkın desteğini burada hissettik. Çok şükür yangını söndürdük. Soğutma çalışması sırasında yanan yerde iki kaplumbağa gördük. Onları alarak soğutup su verdik ve doğaya tekrar bıraktık" diye konuştu.

Son dakika... Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı
Son dakika... Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı
Son dakika... Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı
Son dakika... Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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