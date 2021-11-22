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Son dakika! Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiyeci şehit oldu

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel
Son dakika! Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiyeci şehit oldu

Son dakika haberi: BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri Cengiz Topel Figen (56) şehit oldu.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri Cengiz Topel Figen (56) şehit oldu.

Orhangazi ilçesi Dutluca Mahallesi'ndeki iki katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında, itfaiye eri Cengiz Topel Figen fenalaşarak yere yığıldı. Figen'e ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Kalp masajı yapılan Figen için sağlık ekipleri çağrıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 112 Acil Servis ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 30 yıllık itfaiye eri Cengiz Topel Figen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cengiz Topel Figen'in ölüm haberini alan ailesi ve mesai arkadaşları hastaneye geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika! Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiyeci şehit oldu

Son dakika! Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiyeci şehit oldu

Son dakika! Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiyeci şehit oldu

Son dakika! Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiyeci şehit oldu

Son dakika! Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiyeci şehit oldu

Son dakika! Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiyeci şehit oldu

Son dakika! Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiyeci şehit oldu

Son dakika! Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiyeci şehit oldu

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Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Son Dakika Haberleri

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