Son dakika: Yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler
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Son dakika: Yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler

Son dakika: Yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, bir evde buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, bir evde buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, çevredekiler kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Menteşe'nin Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda Halil İbrahim Uysal'a ait tek katlı müstakil evde,  saat 19.00 sıralarında buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin hızla büyüdüğünü gören çevre sakinleri  itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden ellerine aldıkları hortum ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Çevre sakinlerinin yoğun uğraş vermesine rağmen yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen, itfaiye ekiplerince evde soğutma çalışması yapıldı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 


Son dakika: Yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler
Son dakika: Yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler
Son dakika: Yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler
Son dakika: Yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler
Son dakika: Yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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