Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan Suriyeli aile kurtarıldı
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Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan Suriyeli aile kurtarıldı

Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan Suriyeli aile kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BURDUR'da, Suriyeli ailenin yaşadığı evde banyo sobasının etrafındaki malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı.

BURDUR'da, Suriyeli ailenin yaşadığı evde banyo sobasının etrafındaki malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Duman dolan evde mahsur kalan 4'ü çocuk 6 kişilik aileyi itfaiye kurtardı. Yangın ise büyümeden söndürüldü.

Konak Mahallesi Kalekapı Caddesi'nde 2 katlı bir binanın zemin katında oturan Suriyeli Abdülkerim Mohamed (32), akşam saatlerinde duş almak için banyodaki sobayı yaktı. Sobanın yanında unutulan eşyalar tutuşunca ev bir anda dumanla doldu. Abdülkerim Mohamed, eşi ve 4 çocuğu duman dolu evde mahsur kaldı.

Evden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan aileyi kurtardı. Sağlık ekipleri ise korkan ve panikleyen anne ile çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı. Evdeki duman itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tahliye edilerek, yangın da söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan Suriyeli aile kurtarıldı
Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan Suriyeli aile kurtarıldı
Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan Suriyeli aile kurtarıldı
Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan Suriyeli aile kurtarıldı
Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan Suriyeli aile kurtarıldı
Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan Suriyeli aile kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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