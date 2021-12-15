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Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu

Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şahıs ile birlikte otele gelen yabancı uyruklu kadın, görevliler tarafından odasında kanlar içinde ölü bulundu. Başına sert bir darbe aldığı tespit edilen kadının, cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor.

KOCAELİ (İHA) - Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, Lola Ibatova (40) isimli yabancı uyruklu kadın otele geldi. Bir süre sonra odaya giren otel görevlileri kadını kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü. Bunun üzerine yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkikler sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadının otele yanında bir şahısla geldiği, şahsın daha sonra odadan tek başına çıktığını gördü. Kadının başına aldığı sert bir darbeyle hayatını kaybettiğini belirleyen ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, otele kadınla birlikte gelen şahsı bulabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu

Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu

Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu

Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu

Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu

Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu

Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu

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