Son dakika haber | Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Antalya'da elektrik direğine bayrak asmak için yol kenarında park halindeki vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da elektrik direğine bayrak asmak için yol kenarında park halindeki vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Muratpaşa İlçesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametine gitmekte olan 07 KBP 29 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Sungur (22), cadde üzerinde elektrik direklerine bayrak asmak için gelen N. B.'nin park ettiği 07 DDJ 32 plakalı vinçin demir ayaklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sungur'un altından savrulan motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, vinç sürücüsü N. B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haber | Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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