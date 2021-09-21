MALATYA (İHA) - Malatya Karadenizliler Derneği kurucusu, eski başkanı, şu anki yönetimde de derneğin onursal başkanı, aynı zamanda asker emeklisi Müzembil Arar vefat etti. Arar için askeri tören düzenlendi.

Asker emeklisi Müzembil Arar (73) için Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazı ve helallık alınması sonrasında Arar, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Samsun'a gönderildi. Samsun Gazi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmeanı Doktor Korkut Arar'ın babası olan Müzembil Arar'ın Samsun Hasköy Mezarlığı'nda defin edileceği öğrenildi.

Prostata bağlı hastalıklar nedeniyle Malatya'da vefat eden Arar'ın Malatya'daki cenaze namazına, askeri erkan, Müzembil Arar'ın yakınları, tanıdıkları sevenleri, bazı partilerin yöneticileri ve Malatya Karadenizliler Derneği yönetici ve üyeleri katıldı. - MALATYA