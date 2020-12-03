Belediye çalışanı, bayrak hassasiyeti ile gönülleri fethetti

Kayseri'de bir belediye çalışanı çöpte bulduğu ay-yıldızlı bayrağı temizledikten sonra aracında muhafaza altına aldı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler büyük takdir topladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesinde, belediyenin Küçük Dostlar Ambulansı'nda görevli Rahim Karakaya, Argıncık Alsancak Mahallesi'nde görevli olduğu sırada bir çöp konteynerinde Türk Bayrağı gördü.

BAYRAĞI TEMİZLEYİP MUHAFAZA ETTİ

Aracından inen Rahim Karakaya, konteynerdeki Türk Bayrağı'nı alarak temizledi ve katlayarak aracında muhafaza altına aldı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen Rahmi Karakaya'nın bu hareketi büyük takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı