Son Dakika | Vali Epcim, Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aydıntepe'ye çeşitli incelemelerde bulunmak üzere gelen Vali Epcim, Aydıntepe Kaymakamlığı ziyareti ile ilçe entegre hastanesi inşaatı incelemelerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Jandarma Misafirhanesi'nde incelemelerde bulunan Vali Epcim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit'ten bilgi aldı.

Daha sonra Jandarma personelinin yeni yılını tebrik eden Vali Epcim, görevlerini fedakarca yerine getirmeleri dolayısıyla teşekkür etti.

Pandemi kısıtlamaların yaşandığı dönemde vatandaşların ihtiyacının karşılanmasına yönelik özverili çalışmalar gerçekleştirildiğini anımsatan Vali Epcim, "Öyle köyler var ki, bir hane, iki hane. Kışın boşaltılan köyler var. Zor ulaşılan noktalara bile günlük iaşeyi götürdünüz. Çok önemli ve değerli bir çalışmaydı. Ülkemizin pandemiyle mücadelesine önemli katkılar sağladınız. Bunun için de özellikle teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, kolluk birimleriyle vatandaşlar arasındaki iletişimin hoşgörü temelli olması gerektiğine vurgu yaptı. Bu noktada kolluk birimi personeline önemli görevler düştüğünün altını çizen Vali Epcim, personele çalışmalarında başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit de Vali Cüneyt Epcim'e teşekkür ederek huzur ve güven ortamının temini için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - BAYBURT