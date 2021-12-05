Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı - Haberler
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Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı. Koca, "Bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenli olarak açıklanan "Haftalık Vaka Tablosu" verilerini paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre 20- 26 Kasım arasında koronavirüsün en yoğun olarak görüldüğü 10 ilimiz, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.

Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı

100 BİN KİŞİDE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLİMİZ OSMANİYE OLDU

Bakan Koca, 20- 26 Kasım arası 100 bin kişide en çok vaka görülen illerimizi de paylaştı. Buna göre vaka artışı en yüksek illerimiz 600, 85 ile Osmaniye, 460, 19 ile Tunceli ve 417, 26 ile Ordu oldu.

Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA

Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de ise 70,65 oldu.

Bakan Koca, paylaştığı tablonun üzerinde ise, "20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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