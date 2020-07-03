Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
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Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi

Gaziantep'te evinin önünde kızını korumak isterken eşi ve çocuklarının gözü önünde saldırıya uğrayıp darp edilen uzman jandarma ölümden döndü.

Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
03.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:27

Gaziantep'te kızının ezilme tehlikesine karşı tepki gösterdiği kişiler tarafından evinin önünde eşi ve çocuklarının gözü önünde saldırıya uğrayıp darbedilen Uzman Jandarma ölümden döndü. Aldığı darbelerle gözü kör olama seviyesine gelen Uzman Jandarma kırılan burnundan ameliyat oldu.

Olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Karmakış ilçesinde Uzman Jandarma olarak görev yapan Alper Bülbül, Nizip ilçesinde bulunan evinim önünde aracını yıkattığı sırada fiziki saldırıya uğrayıp darbedildi. Saldırganlar Uzman Jandarma'nın belindeki silahını da gasp ederek olay yerinden kaçtı.

KIZININ EZİLME TEHLİKESİNE KARŞI TEPKİ GÖSTERİNCE SALDIRDILAR

Uzman Jandarma Alper Bülbül'ün olaya ilişkin polise verdiği ifade de, evinin önünde aracını yıkattığı sırada,tehlikeli bir şekilde kullanılan forklift nedeniyle kızının ezilme tehlikesi geçirmesi nedeniyle şahsı uyarması nedeniyle kendisine saldırıldığını belirtirken, "Bir araç yanımdan hızla geçerek durdu ve araçtan iki kişi inerek üzerime saldırdılar. Şahıslardan biri arkamdan gelip boynumdan sarılarak yere yatırdı diğer şahısta yumruk attı iki şahıs beni yere yatırarak tekme ile darbettiler. Aldığım darbelerle yüzüm gözüm kan içindeydi çevremi göremiyordum. Şahıslar benim üzerime çöktü. Sonrasında Aydın B. isimli şahıs görev silahımı gasp ederek aracına aldı" dedi.

Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi

"OLAYI AYIRMAK YERİNE MUHTARDA SALDIRDI"

İfadesinde "Ben alığım darbeler ile kendime gelmeye çalışırken Karkamış Merkez Mahalle muhtarlığını yapan Cemal B.'nin de küfür ederek yumruk attı" diyen Bülbül, "Bu esnada diğer şahıslar Ahmet ve Aydın B.'de yeniden saldırdı daha sonrasında ise forklifti kullanan İbrahim Halil K.'da yumruk attı" ifadelerini kaydetti.

Uğradığı saldırı sonrası hastanede tedavi altına alınan Uzman Jandarma Alper Bülbül, kendisini darbeden Ahmet B., Aydın B., Cemal B. ve İbrahim Halil K'dan şikayetçi olarak can güvenliği olmadığı için koruma talep etti. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi

Kaynak: İHA

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